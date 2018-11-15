Учитель из Томской области стала фигурантом уголовного дела

Томск, , 02:51 — REGNUM

Учитель из города Асино (Томская область) стала фигурантом уголовного дела после удара мальчика головой об парту, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

«В дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступила информация от гражданки о применении физической силы в отношении ее несовершеннолетнего ребенка, учащегося одного из образовательных учреждений города Асино», — сообщили в полиции.

Дело возбуждено по статье 156 УК РФ о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. В случае, если учителя признают виновной, ей грозит три года лишения свободы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 14 ноября СМИ распространили информацию о том, что учитель начальных классов наказала мальчика за то, что он отвлекся от учебника и почесал ногу, ударив его головой об парту.

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