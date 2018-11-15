Умер актер Сергей Юртайкин

Снегири, Московская область, , 00:54 — REGNUM В подмосковном поселке Снегири на 92-м году жизни скончался актер Сергей Юртайкин, сообщает официальный сайт Всероссийского государственного института кинематографии (ВГИК).

Сообщается, что актер скончался в ночь на 14 ноября. Отмечается, что последние годы артист жил у своего племянника, Макария Юртайкина.

Сергей Юртайкин родился 18 октября 1927 года в Мордовии. В 1953 году окончил актерский факультет ВГИК. Известен зрителям по ролям в фильмах «Приключения итальянцев в России», «Тихий Дон», «Верные друзья» и других.