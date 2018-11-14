В Ровенской области врачи перекрыли трассу в знак протеста

Киев, , 22:42 — REGNUM Медицинские работники в Ровенской области перекрыли международную трассу, требуя выплаты задолженности по зарплате, сообщает 14 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, на протестную акцию вышли сотрудники Дубенской районной больницы. Медики перекрыли трассу Киев — Чоп и требуют выплатить задолженность по зарплате почти за четыре месяца. Отмечается, что муниципалитет задолжал врачам около 7 млн гривен ($250 тыс.).

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине начался системный кризис, который охватил все сферы деятельности государства. Население стало резко беднеть, услуги ЖКХ — дорожать, а экономика прекратила свой рост.