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В Ровенской области врачи перекрыли трассу в знак протеста

Общество

Медикам не выплачивают зарплату четыре месяца

Киев, 14 ноября 2018, 22:42 — REGNUM  Медицинские работники в Ровенской области перекрыли международную трассу, требуя выплаты задолженности по зарплате, сообщает 14 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, на протестную акцию вышли сотрудники Дубенской районной больницы. Медики перекрыли трассу Киев — Чоп и требуют выплатить задолженность по зарплате почти за четыре месяца. Отмечается, что муниципалитет задолжал врачам около 7 млн гривен ($250 тыс.).

Напомним, после госпереворота в 2014 году на Украине начался системный кризис, который охватил все сферы деятельности государства. Население стало резко беднеть, услуги ЖКХ — дорожать, а экономика прекратила свой рост.

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