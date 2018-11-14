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Разминулись. В УПЦ объяснили неявку архиереев на встречу с Порошенко

Общество

Собор епископов Украинской православной церкви ожидал президента Украины в Киево-Печерской лавре, а Порошенко назначил им встречу в «Украинском доме»

Разминулись. В УПЦ объяснили неявку архиереев на встречу с Порошенко
Иллюстрация: (с) ИА REGNUM
Порошенко

Киев, 14 ноября 2018, 22:13 — REGNUM  Епископы Украинской православной церкви не явились к президенту Украины Петру Порошенко в «Украинский дом» так как ждали, что Порошенко приедет к ним в Киево-Печерскую лавру, заявил 14 ноября журналистам глава отдела внешних церковных связей УПЦ митрополит Луганский и Алчевский Митрофан.

Напомним, по приглашению Порошенко в «Украинский дом» 14 ноября явились всего трое епископов УПЦ. Встреча была организована с целью оказать поддержку идее автокефалии.

«Блаженнейший митрополит Онуфрий на Соборе дал возможность высказаться каждому архиерею. Преимущественно, мнение архиереев было практически единогласным, чтобы эта встреча состоялась в лавре», — сказал митрополит Митрофан.

При этом он пояснил, что архиереи УПЦ известили Порошенко о своем решении. В результате президент Украины отказался приехать в лавру.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собор епископов УПЦ сделал заявление, что не намерен участвовать в создании автокефалии на Украине, так как это является лишь прикрытием для церковного раскола.

На данный момент евхаристическое общение УПЦ и Константинопольского патриархата, продвигающего идею украинской автокефалии, приостановлено.

Читайте ранее в этом сюжете: УПЦ: светские площадки — не место для обсуждения жизни церкви

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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