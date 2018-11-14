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Белоруссия поможет Украине развить системы трансплантации органов

Общество

Пока что украинские граждане могут попасть на такую операцию только за границей

Белоруссия поможет Украине развить системы трансплантации органов
Иван Шилов © ИА REGNUM
Верховная рада Украины

Киев, 14 ноября 2018, 22:05 — REGNUM  Белоруссия и Украина начнут развивать систему трансплантации, заявила председатель комитета Верховной рады по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец, сообщает 14 ноября «112 Украина».

По ее словам, Украина отстала от Белоруссии в сфере медицины на десятилетия, а трансплантация органов для граждан Украины проводится в Белоруссии, а не на родине. Так, украинские жители за последние пять лет провели операции по трансплантации в Белоруссии почти на 1 млрд гривен ($36 млн).

Богомолец добавила, что Минск готов оказать Украине посильную помощь в налаживании системы трансплантации в медицинских учреждениях.

Напомним, ранее Богомолец сообщала о том, что минздрав Украины не выделил достаточно средств на закупку инсулина для больных сахарным диабетом.

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