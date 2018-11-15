В Индии открыли первый речной мультимодальный транспортный терминал

Варанаси, Индия, , 09:35 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди торжественно открыл первый речной мультимодальный транспортный терминал в Варанаси, штат Уттар-Прадеш. По сообщению индийского новостного издания «Дайник бхаскар», данный транспортный узел стал первым из четырех подобных инфраструктурных проектов на реке Ганг, которые будут осуществлены в рамках программы развития водного транспорта «Джал марг викас» при поддержке Всемирного банка.

Речные мультимодальный терминалы представляют собой крупные порты, имеющие широкий доступ к сети железных и автомобильных дорог. Проект «Джал марг викас» направлен на развитие системы речного транспорта, который является как более дешёвым, так и более экологичным. Общая стоимость проекта оценивается в 54,7 миллиардов рупий (760 миллионов долларов). Половина необходимых средств была выделена Всемирным банком, остальные расходы понесло непосредственно правительство Индии.

Ожидается, что речной мультимодальный транспортный терминал в Варанаси позволит улучшить ситуацию с безработицей в штате Уттар-Прадеш. Согласно официальным оценкам, создание порта в Варанаси прямым и косвенным образом создало 2,5 тысячи рабочих мест.