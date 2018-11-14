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Беспорядки в ЮАР: власти рекомендуют жителям не появляться на улицах

Общество

В Салданья-Бэй в ЮАР проходят массовые протесты, в связи с которыми власти рекомендуют гражданам не появляться на улицах

Беспорядки в ЮАР: власти рекомендуют жителям не появляться на улицах
Nathan Keirn
Протест

Кейптаун, 14 ноября 2018, 21:51 — REGNUM  13 ноября муниципалитет округа Салданья-Бэй к западу от Кейптауна, ЮАР, порекомендовал жителям и гостям избегать главной улицы Фриденбурга, где в данный момент проходят незаконные протесты, сообщает новостной портал Maroela Media.

Предприятия на центральной улице города закрыты, а сотрудники нашли убежище в магазинах и офисах, в то время как демонстранты из неформального поселения на окраине города вышли на улицу с протестами.

Петра Мей, представитель мэра Мариуса Коэна, говорит, что основной причиной беспорядков является нерешенная жилищная проблема, но протестующие также недовольны качеством предоставляемых услуг в целом и требуют создать более благоприятные условия для трудоустройства.

«У нас все под контролем, — сообщает представитель власти. — Наши сотрудники правоохранительных органов предпринимают все необходимые действия. В школах приняты меры по обеспечению безопасности учеников. Мы также оповестили население через SMS и страницу в Facebook».

По словам представителя, около четырех недель назад мэр провел встречу с лидерами неформальных поселений, заверив их, что муниципалитет делает все возможное для улучшения ситуации в поселениях.

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Зарубежная хроника
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