Беспорядки в ЮАР: власти рекомендуют жителям не появляться на улицах

Кейптаун, , 21:51 — REGNUM 13 ноября муниципалитет округа Салданья-Бэй к западу от Кейптауна, ЮАР, порекомендовал жителям и гостям избегать главной улицы Фриденбурга, где в данный момент проходят незаконные протесты, сообщает новостной портал Maroela Media.

Предприятия на центральной улице города закрыты, а сотрудники нашли убежище в магазинах и офисах, в то время как демонстранты из неформального поселения на окраине города вышли на улицу с протестами.

Петра Мей, представитель мэра Мариуса Коэна, говорит, что основной причиной беспорядков является нерешенная жилищная проблема, но протестующие также недовольны качеством предоставляемых услуг в целом и требуют создать более благоприятные условия для трудоустройства.

«У нас все под контролем, — сообщает представитель власти. — Наши сотрудники правоохранительных органов предпринимают все необходимые действия. В школах приняты меры по обеспечению безопасности учеников. Мы также оповестили население через SMS и страницу в Facebook».

По словам представителя, около четырех недель назад мэр провел встречу с лидерами неформальных поселений, заверив их, что муниципалитет делает все возможное для улучшения ситуации в поселениях.