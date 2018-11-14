Тамбовский губернатор предложил создать группу аграрных вузов-лидеров

Тамбов, , 18:53 — REGNUM Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин, выступая на общем собрании членов РАН в Москве, предложил сформировать группу вузов-лидеров аграрного профиля, потенциально готовых стать инициаторами создания инновационных научно-технологических центров. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики. В регионе отмечают, что это поможет в создании в регионе ИНТЦ «Мичуринская долина».

В эти дни в Москве Российская академия наук проводит общее собрание членов РАН. Учёные обсуждают научное обеспечение реализации приоритетов научно-технологического развития России в области энергетики, медицины, биологической безопасности, сельского хозяйства и других.

В рамках обсуждения стратегии развития сельского хозяйства России с докладом перед членами РАН, представителями Минсельхоза РФ, Совета Федерации, Государственной Думы и руководителями регионов выступил глава администрации Тамбовской области Александр Никитин. В своем докладе он обозначил ключевые проблемы развития агропромышленного комплекса.

«Это высокая степень импортозависимости, широкое использование зарубежных технологий, особенно в сфере промышленного садоводства, питомниководства, механизации трудоемких процессов выращивания, переработки сельскохозяйственной продукции, — отметил губернатор Александр Никитин. — Сельхозпроизводители, обладающие высокой платежеспособностью, используют, в основном, импортные технологии. Тогда как хозяйства с невысокой платежеспособностью, ориентированные на покупку отечественных технологий, не находят достаточного предложения».

Губернатор также подчеркнул, что для создания высокопроизводительного экспортно-ориентированного сектора АПК необходимо формирование такой инфраструктуры научных центров, которая будет включать в себя и исследования, и внедрение апробированных завершенных разработок. Эту проблему сейчас решает в рамках национального проекта «Наука» Министерство науки и высшего образования РФ.

«В Тамбовской области в 2016 году создан Федеральный научный центр им. И.В.Мичурина, сформированный на основе объединения трех профильных научно-исследовательских институтов, — сказал губернатор. — И именно на его базе мы планируем создавать агробиотехнопарк в сфере садоводства. В его структуре планируем формирование различных центров, обеспечивающих трансфер технологий и связь между фундаментальной наукой и промышленной индустрией, и реализующих образовательные программы магистратуры и аспирантуры».

Александр Никитин выделил еще одну проблему — снижение конкурентоспособности вузов, учредителем которых является Министерство сельского хозяйства России. Дело в том, что вузы, подведомственные Минсельхозу, не входят ни в один из ключевых кластеров организаций высшего образования, определяющих вектор развития современной науки в России и не могут выступать инициаторами создания инновационного научно-технологического центра аграрного профиля. Это существенно тормозит развитие и внедрение инновационных решений в сферу АПК.

«По инициативе администрации Тамбовской области разработан проект создания инновационного научно-технологического центра «Мичуринская долина», — отметил Александр Никитин. — Проект прошел обсуждение и был одобрен Российской академией наук, комитетом по науке и образованию Государственной Думы Российской Федерации, комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию, получил поддержку профильных ведомств. В ходе его реализации планируется разработка 20 принципиально новых технологий, создание более 2 тыс. новых рабочих мест, запуск не менее 40 стартапов. Проект обеспечит существенную модернизацию организации научной деятельности для формирования в России глобально конкурентоспособного, экспортно-ориентированного и инновационного АПК».

Для реализации поставленных президентом России Владимиром Путиным государственных приоритетов в сфере качественного научного обеспечения губернатор выступил с предложением в адрес Минсельхоза РФ сформировать группу вузов-лидеров аграрного профиля, потенциально готовых стать инициаторами создания инновационных научно-технологических центров, а Министерству экономического развития РФ — внести изменения в постановление правительства РФ от 29 декабря 2017 года № 1698 «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать образовательная организация высшего образования или научная организация, по инициативе которых создается инновационный научно-технологический центр». Что касается РАН, то губернатор считает, что необходимо проработать вопрос сопряжения комплексных программ научных исследований с программами подготовки кадров в условиях создания передовой научно-образовательной инфраструктуры в сфере АПК.