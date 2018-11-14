В Японии знание английского языка находится на низком уровне

Токио, , 22:55 — REGNUM Швейцарская организация Education First (EF), которая работает 116 странах и регионах, провела бесплатный онлайн экзамен, чтобы определить индекс владения языком (EF EPI). В экзамене приняли участие более миллиона человек, включая несколько тысяч японцев. Япония «получила» два балла из пяти, и оказалась на 49-м месте в списке из 88 стран.

По информации японской новостной газеты «Асахи Симбун», представители EF в Японии считают, что разрыв между Японией и другими странами растет. «В 2011 году Япония занимала 14-е место из 44 и с тех пор опускается все ниже», — сетует президент EF Japan. На первом месте оказалась Швеция, на втором Нидерланды, Сингапур занял третье место и стал самым «англоязычным» государством Азии.