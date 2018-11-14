Депутат Госдумы: отказ от клеток в судах исключит постыдные сцены

Москва, , 18:50 — REGNUM В Госдуме поддерживают законопроект о запрете клеток в залах судов, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Считаю, что он направлен прежде всего на гуманизацию нашего судопроизводства и позволит исключить публичных и постыдных сцен, сидящих за решеткой еще не осужденных людей», — отметил депутат Госдумы Евгений Ревенко («Единая Россия»).

Клетки унижали человеческое достоинство подозреваемых, воздействовали на их психику, считает парламентарий.

Законопроект, запрещающий разного рода «клетки» в зале суда, внесли в Госдуму члены Совфеда во главе с Андреем Клишасом.

В 2014 году ЕСПЧ счел, что само по себе содержание подсудимого в металлической клетке в зале суда является «объективно унизительным», не соответствует нормам цивилизованного поведения в демократическом обществе, является унижением человеческого достоинства и нарушает статью 3 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

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