В Южной Корее открылась крупнейшая выставка для геймеров

Пусан, Южная Корея, , 09:39 — REGNUM В Южной Корее в Пусане работает крупнейшая выставка G-Star Global Game Exhibition, посвящённая компьютерным и мобильным играм. В этом году центральное место выставки займут игры, использующие технологию виртуальной реальности (VR), сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap. Выставка будет открыта для посещения до 18 ноября.

На G-Star Expo представлены крупнейшие корейские мировые производители компьютерных игр: Nеxon, Netmarble Games, Epic Games, Google Korea и самая крупная платформа для видеотрансляции Twitch. Ожидается, что Nеxon анонсирует 11 новых игр для смартфонов и 3три — для компьютеров, в частности, будет представлена мобильная версия популярнейшей игры The Kingdom of the Winds. Самым ожидаемым событием является релиз Line 2M — адаптация MMORPG Lineage 2 для смартфонов и планшетов.

Помимо производителей компьютерных игр в G-Star Expo примут участие и представители блокчейн-компаний и стартапов, предлагающих «облачные» системы хранения и обмена данными.

Также на выставке пройдут киберспортивные соревнования между сотрудниками компаний-разработчиков и гостями.