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В Южной Корее ввели карантин для защиты от свиного гриппа

Общество

Республика Корея предпринимает меры предосторожности против опасной болезни из Китая

В Южной Корее ввели карантин для защиты от свиного гриппа
Guilherme Tavares
Свиной грипп. Карантин

Сеул, 15 ноября 2018, 12:23 — REGNUM  В Южной Корее усилен карантин по гриппу. По словам министра сельского хозяйства, правительство принимает экстренные меры по предотвращению развития и распространения болезни: увеличилось количество проверок и биологических проб ввозимых в страну животных и продуктов. Кроме того, в аэропортах разместят дополнительные рентгеновские аппараты для лучшего контроля багажа пассажиров и коммерческих грузов. Как сообщает южнокорейское новостное агентство Yonhap, данные меры предприняты из-за резкой вспышки заболевания в Китае: в последние несколько недель там было уничтожено более 24 тысяч свиней с целью борьбы со свиным гриппом. Правительство Южной Кореи собирается ограничить продажи продуктов животноводства через интернет, а также проверить все свиные фермы на наличие вируса.

Жители Южной Кореи крайне обеспокоены эпидемией, так как Китай выводит около 700 миллионов свиней в год, и половина из которых идёт на экспорт, причём значительная часть поставляется в Республику Корея. На сегодняшний день ещё не создано эффективной вакцины от свиного гриппа, но данная болезнь не представляет прямой угрозы для человека, подчеркнули во Всемирной организации здравоохранения.

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Зарубежная хроника
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