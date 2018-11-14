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Более 10 тысяч человек приняли участие в марафоне дружбы Эфиопии и Эритреи

Общество

В столице Эфиопии Аддис-Абебе прошел марафон, в котором приняли участие более 10 000 человек, поддерживающих укрепление дружеских отношений между Эритреей и Эфиопией

Более 10 тысяч человек приняли участие в марафоне дружбы Эфиопии и Эритреи
Марафон

Аддис-Абеба, 14 ноября 2018, 20:19 — REGNUM  Аддис-Абеба приняла крупнейший марафон, прошедший под лозунгом укрепления дружбы между недавно воевавшими соседями — Эфиопией и Эритреей. В забеге приняли участие более 10 тысяч граждан обоих государств. Об этом сообщил 13 ноября эфиопский информационный ресурс Addis Zemen.

Бегуны заполнили площадь Мескеля в центре Аддис-Абебы, облачившись в спортивные футболки с флагами Эфиопии и Эритреи, что стало символом установления дружбы между государствами, с тех пор как две страны обозначили стремительную дипломатическую оттепель в отношениях после двух десятилетий разногласий.

Среди участников забега был и почетный гость — эфиопский певец и писатель Теодрос Кассахун (он же Тедди Афро), чьи многочисленные песни призывали к единству, миру и любви между Эритреей и Эфиопией в печальные дни вражды между двумя правительствами в 1990-е годы.

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Зарубежная хроника
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