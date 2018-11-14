Более 10 тысяч человек приняли участие в марафоне дружбы Эфиопии и Эритреи

Аддис-Абеба, , 20:19 — REGNUM Аддис-Абеба приняла крупнейший марафон, прошедший под лозунгом укрепления дружбы между недавно воевавшими соседями — Эфиопией и Эритреей. В забеге приняли участие более 10 тысяч граждан обоих государств. Об этом сообщил 13 ноября эфиопский информационный ресурс Addis Zemen.

Бегуны заполнили площадь Мескеля в центре Аддис-Абебы, облачившись в спортивные футболки с флагами Эфиопии и Эритреи, что стало символом установления дружбы между государствами, с тех пор как две страны обозначили стремительную дипломатическую оттепель в отношениях после двух десятилетий разногласий.

Среди участников забега был и почетный гость — эфиопский певец и писатель Теодрос Кассахун (он же Тедди Афро), чьи многочисленные песни призывали к единству, миру и любви между Эритреей и Эфиопией в печальные дни вражды между двумя правительствами в 1990-е годы.