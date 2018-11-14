В Херсоне жители потребовали от властей вернуть тепло в дома

Херсон, Украина, , 18:39 — REGNUM У здания Херсонской областной администрации жители вышли на митинг, требуя вернуть отопление в дома, сообщает 14 ноября УНИАН.

По словам депутата Херсонского городского совета Оксаны Дьяковой, ежегодно в Херсоне срывается отопительный сезон, и каждый раз власти заявляют перед сезоном о том, что город якобы готов к зиме на 98%. На данный момент тепло не поступает в 588 многоквартирных домов города.

Около 50 жителей города вышли на митинг. К ним вышел заместитель председателя Херсонской обладминистрации Александр Адамчик, который заявил, что тепло будет через три-четыре дня.

Напомним, по всей Украине во время начала отопительного сезона начались проблемы с подачей тепла из-за большой задолженности предприятий.