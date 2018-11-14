Большинство граждан Италии выступают против приема мигрантов

Рим, , 18:19 — REGNUM 52% граждан Италии выступают против приема мигрантов, 40% придерживаются обратной позиции, сообщает в среду, 14 ноября, Il Giornale со ссылкой на данные социологического исследования Demetra.

В 2015 году ситуация была обратной: 52% граждан выступали за прием мигрантов, 41% — против.

Социологи отмечают, что в некоторых социальных группах доля выступающих против приема мигрантов еще выше. В частности, такого мнения придерживаются 62% рабочих и более 70% безработных и самозанятых.

В ходе исследования была также изучена связь между отношением к миграции и политическими предпочтениями граждан. Сторонники «Лиги» Маттео Сальвини, ключевой фигуры процесса ограничения миграционного потока, стабильно выступают против миграции (80% и три года назад, и сейчас).

Сторонники бывшей правящей Демократической партии еще больше укрепились в своей поддержке миграции (66% три года назад, 79% в настоящее время). Мнения сторонников второй (помимо «Лиги») правящей партии «Движение 5 звезд» три года назад делились почти поровну (49% за), но в настоящее время ситуация значительно изменилась (27% за).

Новое правительство Италии с июня 2018 года в соответствии со своими предвыборными обещаниями начало ограничивать приток в страну нелегальных мигрантов, в частности, запретило вход в свои порты кораблям неправительственных организаций, которые перевозят таких мигрантов. Летом 2018 года поток нелегальных мигрантов в Италию сократился на 80%.

Власти полагают, что нужно помогать мигрантам «у них дома», а не в Европе, не поощрять бизнес по доставке мигрантов в ЕС и не вынуждать мигрантов работать на черном рынке и жить в недостойных условиях. Если другие страны Евросоюза считают нужным принимать мигрантов, они должны это делать на своей территории, подчеркивают в правительстве. Осень 2018 года в Италии был принят декрет о безопасности и миграции, сокращающий расходы правительства на мигрантов и упрощающий их высылку из страны.

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