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Правительство Италии возьмет у католической Церкви меньше, чем хотят в ЕС

Общество

Налог на имущество задним числом возьмут лишь с части имущества, находящегося в ведении Церкви

Правительство Италии возьмет у католической Церкви меньше, чем хотят в ЕС
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Европейский суд

Рим, 14 ноября 2018, 18:09 — REGNUM  Правительство Италии обсуждает варианты выполнения решения Верховного суда ЕС, который обязал Италию взыскать с католической Церкви 4,8 млрд евро, недополученных вследствие освобождения от уплаты налога на имущество, сообщает La Stampa в среду, 14 ноября.

Льготный режим был введен правительством Сильвио Берлускони, действовал в 2006—2011 годах и касался всего имущества, находящегося в ведении Церкви, как приносящего, как и не приносящего доход.

В правительстве намерены составить обособленные списки этого имущества, в отношении тех, где Церковь не получала дохода, налог взиматься не будет, в отношении тех, где доход был — суммы будут востребованы без пени и со скидками, сообщают журналисты.

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