Глава Адыгеи: Для сохранения традиционных ценностей нужна единая стратегия

Майкоп, , 17:46 — REGNUM Вопросы изучения адыгского языка, сохранения культурных традиций, адаптации репатриантов и расширения диалога с общественными организациями стали ключевыми темами встречи главы Адыгеи Мурата Кумпилова с руководителем общественного движения «Адыгэ Хасэ — Черкесский парламент» Рамазаном Тлемешоком 14 ноября. Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Во встрече приняли участие руководитель администрации главы РА и кабинета министров РА Мурат Тхакушинов, заместитель руководителя администрации Хамид Мешлок и председатель комитета РА по делам национальностей, связям с соотечественниками и СМИ Аскер Шхалахов.

Как сообщил Рамазан Тлемешок, на 17 декабря намечено проведение отчетной конференции Адыгэ Хасэ. В рамках конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов, над которым члены общественного движения работали последние 1,5 года. Также отмечалось, что появление в Совете Адыгэ Хасэ представителей научного сообщества и органов власти заметно оживило дискуссию по многим направлениям работы. Организовано конструктивное сотрудничество с министерством образования и науки и министерством культуры республики, а также Адыгейским республиканским институтом гуманитарных исследований. Ведется анализ исполнения принятых решений по изучению адыгского языка в школах, расширяется взаимодействие с зарубежной черкесской диаспорой. Особое внимание в работе уделяется молодежной политике. Так, при поддержке общественного движения в Адыгее состоялся Всемирный адыгэ джэгу, собравший в Майкопе адыгов из различных уголков России и зарубежных стран.

В ходе встречи Мурат Кумпилов акцентировал внимание руководителя движения на необходимости более тщательного анализа общественных ожиданий.

«В последнее время роль Адыгэ Хасэ в жизни республики возрастает. Мы видим больше конструктивных инициатив и желание участвовать в созидательных процессах. Вместе с тем, считаю, что по всем вопросам, связанным с изучением истории, сохранением языка, культуры и традиций адыгов, необходимо широкое общественное обсуждение с участием научной интеллигенции, Совета старейшин и Адыгэ Хасэ на местах. Только в этом случае мы получим понятную обратную связь с населением и будем иметь возможность принятия эффективных решений», — подчеркнул Мурат Кумпилов, добавив, что в предстоящей конференции должны участвовать не только преподаватели адыгского языка, но и авторитетные специалисты в вопросах этнографии, истории и культуры адыгов.

Глава республики подчеркнул, что от системного подхода на всех уровнях, включающего в себя сотрудничество с научными и образовательными центрами, разъяснительной работы с молодежью при участии старейшин зависит сохранение традиционных для адыгов ценностей. Это, в свою очередь, поможет созданию единой созидательной стратегии, направленной на выстраивание дальнейшего мирного межнационального и межконфессионального диалога.