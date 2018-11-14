Идея «зеленого щита» в Подмосковье споткнулась о бюрократию

Москва, , 17:48 — REGNUM Инициатива по созданию «зеленого щита» в Московской области встречает бюрократическое сопротивление, заявил 14 ноября член Общественной палаты региона Алексей Дмитриев на заседании круглого стола, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Сейчас есть инициатива о создании «зеленых щитов» вокруг крупных городов России. То есть территорий, где ограничена хозяйственная деятельность. Понятно, что это встречает дичайшее бюрократическое сопротивление», — сказал он.

Тем не менее необходимые законопроекты уже приняты и начинают действовать.

«Уже создаются первые щиты с ограниченным хозяйственным использованием. Но, к сожалению, не в Московской области. Хотя Московская область выступила инициатором «зеленого щита», хотя экспертный пул, который предложил зеленый щит, из Москвы и Московской области, но зеленые щиты создают Иркутск, Калининград, Подмосковье не создает», — сообщил Дмитриев.

По его словам, в предыдущем созыве Общественной палаты Московской области ходатайство о создании таких территорий и вовсе потеряли.

Дмитриев напомнил, что «зеленый щит» вокруг Москвы был создан в 30-е годы прошлого века и способствовал, в том числе, остановке немецко-фашистских захватчиков на подступах к столице.