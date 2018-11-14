Минздрав Украины: почти 1,3 млн граждан болеют сахарным диабетом

Киев, , 17:44 — REGNUM Почти 1,3 млн граждан Украины болеют сахарным диабетом, сообщает 14 ноября УНИАН.

По данным министерства здравоохранения Украины, в 2017 году диагноз диабета был установлен почти 104 тыс. жителям Украины, что на 2% больше, чем в 2016 году.

Напомним, ранее председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что минздрав Украины хронически недофинансирует закупку инсулина для больных сахарным диабетом. Так, в 2018 году нужно было выделить $50 млн, но ведомство выделило только 52% от нужной суммы. Благодаря местным бюджетам удалось компенсировать еще часть закупок инсулина, однако 27% больных по-прежнему могут остаться без нужных им инсулиновых лекарств.