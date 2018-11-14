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Минздрав Украины: почти 1,3 млн граждан болеют сахарным диабетом

Общество

Число больных в 2017 году выросло

Минздрав Украины: почти 1,3 млн граждан болеют сахарным диабетом
Иллюстрация: Wqow.com
Доктор

Киев, 14 ноября 2018, 17:44 — REGNUM  Почти 1,3 млн граждан Украины болеют сахарным диабетом, сообщает 14 ноября УНИАН.

По данным министерства здравоохранения Украины, в 2017 году диагноз диабета был установлен почти 104 тыс. жителям Украины, что на 2% больше, чем в 2016 году.

Напомним, ранее председатель парламентского комитета по вопросам здравоохранения Ольга Богомолец заявила, что минздрав Украины хронически недофинансирует закупку инсулина для больных сахарным диабетом. Так, в 2018 году нужно было выделить $50 млн, но ведомство выделило только 52% от нужной суммы. Благодаря местным бюджетам удалось компенсировать еще часть закупок инсулина, однако 27% больных по-прежнему могут остаться без нужных им инсулиновых лекарств.

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Сахарный диабет
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