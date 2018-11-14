Проект свердловской чиновницы Глацких вызвал вопросы у депутатов

Екатеринбург, , 17:36 — REGNUM У депутатов свердловского Заксобрания возникли вопросы к проекту «Золотое сечение». Их они задали 14 ноября на заседании согласительной комиссии по бюджету региона на 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Вопрос первым поднял Вячеслав Вегнер. «Я уже не буду говорить, что школа в Сосьве важнее… », — начал свою реплику член Заксобрания. Депутат предложил направить запланированные на финансирование «Золотого сечения» деньги непосредственно в министерство образования региона, чтобы оно смогло выделить деньги, например, в Специализированный учебно-научный центр Уральского федерального университета (СУНЦ УрФУ). Кроме того, по мнению Вегнера, в «Сечении» учатся «футболисты и хоккеисты», которых целесообразно вести в областном минспорте.

Далее на заседании проект подвергла сомнению депутат Галина Артемьева, которая потребовала разобраться в тратах, уже выделенных на «Золотое сечение», и планируемых суммах.

Впрочем, проект защитил первый вице-губернатор Алексей Орлов. Чиновник уточнил, что «Золотое сечение» предназначено именно для одаренных детей, как и поддержанный президентом России Владимиром Путиным «Сириус». Также Орлов напомнил, что проект поддерживает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Тема СУНЦа УрФУ всплыла ещё раз в выступлении министра образовании региона Юрия Биктуганова. Биктуганов похвалил его. По мнению министра, есть надежда, что молодые люди, прошедшие СУНЦ, позже осядут в Свердловской области и не уедут в другие регионы или страны.

Напомним, «Золотое сечение» ведёт департамент молодежной политики под руководством Ольги Глацких. Ранее Глацких смогла выбить на проект областное финансирование в 131 млн рублей.

В настоящее время чиновница временно отстранена от работы.