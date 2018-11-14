700-летие подвига князя Михаила Тверского отметят в Москве и Твери — Руденя

Тверь, , 17:21 — REGNUM Торжества, посвященные 700-летию подвига святого благоверного князя Михаила Тверского и 650-летию преставления княгини Анны Кашинской, пройдут с 3 по 5 декабря в Москве и Твери. Об этом, как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области, говорилось 13 ноября на совещании, которое провел губернатор Игорь Руденя.

«Главная цель мероприятий — чтобы жители Тверской области, люди, которые здесь родились, трудились, которые бывали на тверской земле, соотносили себя с великой историей страны, а также города Твери как центра и сердца исторического региона», — отметил Игорь Руденя.

Митрополит Тверской и Кашинский Савва, который также участвовал в совещании, назвал праздничные события в честь покровителей нашего края значимым вкладом в духовное возрождение региона.

3 декабря в Российском историческом обществе откроется выставка Заслуженного художника России Людмилы Юга — в ее творчестве особое внимание уделено святым Михаилу Тверскому и Анне Кашинской. 4 декабря в честь покровителей тверской земли в Успенском соборе Кремля пройдет богослужение, его возглавит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.В Богослужении примут участие около 300 представителей Тверской области: почетные граждане Твери и Тверской области, общественники, духовенство, главы муниципальных образований. Торжества в Твери 5 декабря откроются божественно литургией в строящемся Спасо-Преображенском соборе. Затем в рамках торжеств состоится открытие площади Михаила Тверского. Решение о присвоении Советской площади имени небесного покровителя Твери принято 2 ноября. На Театральной площади откроется выставка вооружения и военной техники.

В Тверском академическом театре драмы состоится праздничная программа, посвященная Михаилу Тверскому и Анне Кашинской, с участием Государственного академического русского народного хора имени М.Е. Пятницкого, ведущих артистов области. Еще одно значимое мероприятие 5 декабря — церемония гашения почтовой марки с изображением святого благоверного князя Михаила Тверского.

В Тверском императорском дворце откроется выставка «Дом Святого Спаса», посвященная истории главного храма Твери. В экспозицию войдут артефакты, найденные в ходе раскопок на месте древнего Спасо-Преображенского собора. В этот же день на площадке Тверского государственного университета откроется Международная научная конференция «Великий князь Михаил Тверской: Эпоха, личность, наследие».

Фактически в регионе уже отмечают значимые даты. Так, в октябре музею Казачьего кадетского корпуса в Будённовске был подарен альманах «Михаил Тверской. Путь домой». По преданию, тело героически погибшего Михаила Тверского было отправлено в Москву и по пути доставлено в «город торговый Маджар», где ныне расположен Будённовск. А в конце ноября — начале декабря 2018 года городу-герою Севастополю будет передана в дар написанная в Твери икона князя Михаила Тверского и княгини Анны Кашинской. Планируется, что икону передадут на вечере памяти святого благоверного князя, который пройдет в городе-герое.