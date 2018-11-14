Врио главы Липецкой области пообещал больницам Ельца новое оборудование

Елец, Липецкая область, , 17:07 — REGNUM Врио главы Липецкой области Игорь Артамонов 13 ноября в рамках рабочей поездки посетил Елецкую городскую больницу № 1 имени Н. А. Семашко — старейшее медицинское учреждение в городе. Как сообщила пресс-служба областной администрации, Артамонов встретился с главврачом больницы Глебом Гутевичем.

Мощность амбулаторно-поликлинического отделения составляет 950 посещений в смену, прием пациентов ведется по 23 специальностям. Коечный фонд круглосуточного стационара составляет 354 койки, на которых оказывается помощь по 18 профилям. На базе больницы организован первичный сосудистый центр на 70 коек.

Главная проблема учреждения — нехватка кадров. Больница укомплектована врачами на 75,4%, а средним медицинским персоналом — на 77,7%. Затруднения вызывает и устаревшее оборудование — в частности, компьютерный томограф.

Игорь Артамонов пообещал, что в первом полугодии 2019 года в больнице появится современный 64-срезовый РКТ, предназначенный для использования в сосудистой практике. Кроме того, будет приобретен рентгеновский аппарат для поликлиники Елецкой городской детской больницы.

«Здравоохранение — один из главных приоритетов в нашей работе. Новейшее диагностическое оборудование поможет жителям региона с инфарктами и инсультами. Для этих же целей будут приобретаться машины скорой помощи. Своевременная доставка пациентов в сосудистые центры дает врачам возможность минимизировать последствия этих серьезных заболеваний, а иногда и спасти жизнь человеку», — сказал Игорь Артамонов.