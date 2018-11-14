Из храма УГКЦ выгнали всех прихожан ради Тимошенко

Тернополь, Украина, , 17:42 — REGNUM В Тернопольской области в соборе Украинской греко-католической церкви провели персональное богослужение для бывшего главы правительства Украины Юлии Тимошенко, сообщает 14 ноября УНИАН.

Согласно сообщению, Тимошенко провела богослужение в соборе Зарваницкой Матери Божьей. При этом политик заявила, что не будет служить в храме вместе с простыми людьми, поэтому всех прихожан вывели из здания и заперли двери. Таким образом, Тимошенко провела персональное богослужение для себя и тех, с кем она приехала.

Напомним, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко лидирует в рейтинге кандидатов на пост президента Украины на выборах в 2019 году.