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Госдума 15 ноября обсудит частичную декриминализацию статьи «за экстремизм»

Общество

Наказание за «лайки» и репосты будет менее жестким, но будет

Москва, 14 ноября 2018, 16:40 — REGNUM  Госдума завтра, 15 ноября, обсудит в первом чтении президентский законопроект, предполагающий частичную декриминализацию статьи 282 УК. Как передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября, об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин по итогам заседания Совета Думы.

«Два президентских закона, они будут рассмотрены завтра, 15 ноября», — сказал Володин журналистам.

Предлагается частично перевести ответственность из уголовной в административную за совершение деяния, направленного на возбуждение ненависти или вражды, а также на унижение достоинства человека или группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенного публично, в том числе в СМИ и в интернете.

Читайте ранее в этом сюжете: Комитет Госдумы поддержал декриминализацию наказания за экстремизм

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Нацизм, религиозный экстремизм и борьба с ними
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