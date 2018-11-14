В Курганской области больницу возглавлял лжеврач

Курган, , 16:32 — REGNUM В Курганской области бывшего главного врача Половинской райбольницы обвиняют в мошенничестве при проведении диспансеризации, а также использовании заведомо подложных документов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как сообщают следователи, в июле 2016 года при поступлении на работу в Половинскую районную больницу ранее уволенный из Серовской больницы Свердловской области фельдшер предъявил диплом об окончании Ивановского государственного медицинского института по специальности «Лечебное дело». Кроме того, к фальшивому диплому прилагалось удостоверение о прохождении интернатуры в Государственной клинической больнице им. Боткина С. П. (г. Москва) и сертификат специалиста по специальности «терапия».

На основании представленных документов в августе 2016 года он был назначен врачом терапевтом. Далее мужчина дорос до исполняющего обязанности главного врача районной больницы.

В декабре 2016 года, уже будучи руководителем больницы, он дал указание подчинённому внести в базу данных «Диспансеризация определённых групп взрослого населения» заведомо ложные сведения об оказании им в качестве врача-терапевта медицинских услуг 58 гражданам. При этом двое из них являлись сотрудниками полиции, прикреплёнными к ведомственной поликлинике УМВД. А трое «прошедших диспансеризацию» находятся в колонии за совершение особо тяжких преступлений.

По существу дело лжедоктора будет рассмотрено в Половинском районном суде.