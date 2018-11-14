В Казани обсудили проблемы, связанные с травлей детей в школах

Казань, , 16:18 — REGNUM Психологическое, а порой и физическое насилие сопровождает детей практически в каждой школе Татарии, заявила профессор Казанского федерального университета Лилия Фахрутдинова, выступая на заседании телевизионного дискуссионного клуба КФУ. Об этом 14 ноября сообщает пресс-служба университета.

Очередное заседание университетского клуба было посвящено обсуждению темы «Буллинг в школе. Что делать, если ребенка травят сверстники?». Выступающие эксперты подтвердили, что травля существует практически в каждой школе региона.

«Как показывают результаты исследований, которые проводили мои ученики в течение 12 лет, в Татарстане не было обнаружено практически ни одной школы с психологическим климатом высокого уровня благоприятности. Более того, многие дети находятся в школе в состоянии экстремального выживания. То есть практически все школы республики этим страдают», — сказала Фахрутдинова.

«Учителя старой советской школы активно занимались с детьми, а сейчас они больше заняты статистической работой. Возможно, им просто не хватает времени на детей. С другой стороны, отсутствует сама идеологическая подоплека. Если раньше при воспитании детей формировался какой-то образ, например, строитель коммунизма, то сейчас такого образа нет. Возможно, поэтому, воспитательная работа в школах представлена очень слабо», — добавила она.

Её слова отвергла директор Лицея им. Лобачевского КФУ Елена Скобельцына. Она рассказала о профилактической работе, которая проводится в возглавляемом ей учебном заведении и методах психологического сопровождения лицеистов. В традиции лицея вернули такую систему наставничества, как вожатское движение. Важными мероприятиями Скобельцына назвала проведение уроков добра, выездов с концертами в дома престарелых, привлечение лицеистов к благотворительной деятельности, а также максимальное вовлечение родителей в дела лицея.

К единому пониманию путей решения проблемы буллинга в школах собравшиеся не пришли, однако не забыли упомянуть, что истоки проблемы идут из семьи.

Об этом, в частности, говорил доцент кафедры дошкольного и начального образования ИПО КФУ Рамиль Гарифуллин. В свою очередь, секретарь регионального отделения по Татарии Национальной родительской ассоциации Анатолий Венедиктов, предположил, что решать проблемы буллинга, со стороны родителей можно путём борьбы или бегства (в другую школу, район, город).

В свою очередь Лия Бодрова назвала ряд факторов, которые должны насторожить родителей в поведении ребенка-школьника: изменения в пищевом поведении, нарушение сна, изменение компании, чрезмерная трата личных средств и др. В этом случае необходимо поговорить с ребенком, однако если он не идет на контакт — обратиться к специалисту.