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Законопроект о запрете «клеток» в зале суда внесен в Госдуму

Общество

Общество негативно воспринимает «клетки» в судах

Законопроект о запрете «клеток» в зале суда внесен в Госдуму
Глебова Т. Тюрьма. 1927

Москва, 14 ноября 2018, 16:16 — REGNUM  Законопроект, вводящий в России запрет на использование клеток и стеклянных кабин в залах судебных заседаний, внесли в Госдуму члены Совфеда, среди которых Андрей Клишас, передает корреспондент ИА REGNUM 14 ноября.

«Запрещается помещать подозреваемых, обвиняемых или подсудимых в защитные кабины в процессуальной зоне залов судебных заседаний, а также использовать иные конструкции, препятствующие общению указанных лиц с адвокатом (защитником)», — говорится в поправке в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК).

В качестве аргумента для принятия закона сенаторы отмечают, что общество в целом уже негативно воспринимает тот факт, что подозреваемые, обвиняемые или подсудимые размещаются в «клетках», будь то металлические или же стеклянные конструкции.

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