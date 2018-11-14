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Первый снег вызвал 300 автомобильных аварий в Киеве

Общество

Водители не поставили зимнюю резину

Киев, 14 ноября 2018, 16:11 — REGNUM  Первый снегопад стал причиной трёх сотен дорожно-транспортных происшествий в Киеве, сообщил официальный представитель национальной полиции Украины Ярослав Тракало 14 ноября на своей странице в социальной сети Facebook.

«По состоянию на 13 часов на спецлинию 102 поступило 294 обращения о ДТП в Киеве», — заявил он.

Тракало призвал водителей отказаться от поездок и воспользоваться коммунальным транспортом.

Отметим, с самого утра Киев стоит в одной сплошной пробке.

Вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко обвинила в коллапсе водителей, не поставивших зимнюю резину:

«Это Порошенко, его сын, БПП в полном составе и примкнувшая к ним внефракционная Геращенко на поставили всем зимнюю резину и привели к коллапсу? Это они не предупредили, что в ноябре идёт снег», — иронизирует депутат.

Напомним, по данным СМИ, улицы Киева убирают 560 единиц техники и 36 бригад рабочих. Коммунальщики с самого утра работают в усиленном режиме, поскольку в украинской столице пошёл сильный снег.

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Дорожно-транспортные происшествия
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