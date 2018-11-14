Леди Гага помогает пострадавшим от пожаров в Калифорнии

Лос-Анджелес, США, , 16:02 — REGNUM Американская певица Леди Гага поддержала пострадавших от масштабных лесных пожаров в Калифорнии. Артистка доставила коробки с пиццей и кофе в один из многочисленных эвакуационных центров Красного Креста в Лос-Анджелесе. Именно здесь сейчас находятся бежавшие от огня жители штата. Об этом сообщает издание Daily Mail.

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«Призываю вас сделать что-то доброе, пусть даже для себя, а не для кого-то», — написала певица, которая из-за пожаров сама была вынуждена покинуть свой дом в Малибу, на своей странице в Instagram.

Исполнительница поблагодарила пожарных, сотрудников полиции и спасательные службы, всех, кто «каждый день рискует жизнью», чтобы защитить граждан.

https://www.instagram.com/p/BqJFZJ7lqB-/

Как сообщало ИА REGNUM, лесной пожар в американском штате Калифорния вспыхнул 8 ноября. В тушении возгорания задействовано свыше 3,2 тыс. пожарных. Огонь уже прошёл по площади 196 акров (более 79,3 тыс. га), сгорели более 6,4 тыс. домов и ещё 260 коммерческих строений в округе Бьютт в Северной Калифорнии. Без вести пропавшими числятся 228 человек, по меньшей мере 29 человек погибли.

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В калифорнийских округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес введён режим чрезвычайной ситуации. Огонь уже поглотил большую часть города Парадайс и подобрался к знаменитому курорту Малибу и Лос-Анджелесу. В окрестностях горда эвакуированы свыше 300 тыс. человек.

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