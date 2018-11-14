Власти Подмосковья «не видят» стремительно уничтожаемые леса

Москва, , 16:24 — REGNUM Власти Подмосковья не замечают лесов бывших колхозов, что приводит к уничтожению лесозащитного пояса Москвы, заявил 14 ноября общественник, адвокат Дмитрий Трунин на заседании круглого стола, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Уничтожается лесозащитный пояс Москвы, который создавался еще в 30-е годы, и это сейчас приняло чудовищный размах. Уничтожение это возможно в связи с тем, что органы власти — областные, местные — не видят «колхозных» лесов. То есть те леса, которые в свое время принадлежали колхозам, находились у них на балансе и были потеряны при приватизации сельскохозяйственных предприятий», — сказал он.

В результате, отметил Трунин, многие из лесов попадают, к примеру, под индивидуальное жилищное строительство.

Участники круглого стола рассказали о конкретных примерах уничтожения лесов в Московской области — в Ивантеевском, Дмитровском, Чеховском, Рузском районах.