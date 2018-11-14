Цеснабанк оштрафован на $767 за нарушение трудового законодательства

Астана, , 16:03 — REGNUM Управление контроля и качества городской среды Астаны привлекло Цеснабанк к административной ответственности за нарушение Трудового кодекса, сообщает 14 ноября издание Informburo.

Размер штрафа составил 288 600 тенге ($767). Руководство банка не оплатило своим подчиненным сверхурочные, работы в праздничные, выходные дни и ночное время. Представители Цеснабанка отказались комментировать ситуацию без соответствующего запроса.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 ноября из состава правления АО «Цеснабанк» были исключены два заместителя председателя правления. По данным на 1 октября 2018 года, Цеснабанк занимал второе место по объему активов среди банков Казахстана второго уровня.

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