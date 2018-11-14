В Японии два кота прославили художественный музей

Хиросима, Япония, , 16:38 — REGNUM В соцсетях набирает популярность городской художественный музей Ономити в префектуре Хиросима. Причиной тому стали вовсе не экспонаты, а два кота, которые на протяжении двух лет пытаются попасть внутрь здания, однако охранники не позволяют им этого сделать. За противостоянием котов и сотрудников музея следят около 40 тыс. пользователей Twitter, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Летом 2016 года там проходила фотовыставка домашних животных, и в один из дней в музей попытался зайти чёрный кот. Охранник преградил путь животному, а соответствующие фотографии стали вирусными.

https://twitter.com/mukusuke/status/747621817859219456

С тех пор животное два-три раза в неделю пытается попасть в комплекс, однако его постоянно встречает охрана. Со временем у кота появился рыжий напарник, который тоже намерен попасть галерею. Музей сделал животных своими талисманами и дал им имена — Кен Чан (чёрный кот) и Гоу Чан (рыжий кот). Их неудачные попытки побывать в здании публикуют в официальном Twitter-аккаунте.

https://twitter.com/bijutsu1/status/844408907250483200

https://twitter.com/bijutsu1/status/1057830822776950784

https://twitter.com/bijutsu1/status/964266026375331840

Подобное увлечение котами в Японии — совсем не удивительное явление. Так, в сентябре отдел по развитию туризма префектуры Хиросима представил панорамную карту города Ономити, полностью снятую на высоте роста обычной домашней кошки. Карту назвали Cat Street View по аналогии с похожим сервисом Google.

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