В Калининградской области от гриппа привили почти половину населения

Калининград, , 15:33 — REGNUM Региональный министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко сегодня, 14 ноября, отчитался о темпах вакцинации жителей региона от гриппа, сообщила пресс-служба регионального правительства. По его словам, всего по программе иммунизации населения поступило свыше 416 тыс. доз вакцины отечественного производителя.

Отдельно работали выездные бригады, которые интенсивно прививали жителей сельской местности и в малых населённых пунктах. За счёт работодателей было привито порядка 22 тыс. работников. По госпрограмме приоритет отдавался группам риска — детям до года, школьникам, студентам, медработникам, пожилым людям, работникам транспорта и так далее. Региональное правительство поставило цель привить 45% жителей региона. Всего в Калининградской области официально проживает почти один миллион жителей. Миллионного жителя ожидают зарегистрировать ещё в этом, 2018 году.