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В парках Москвы заработали катки с искусственным льдом

Общество

Уже открыто три катка

Москва, 14 ноября 2018, 15:27 — REGNUM  Сегодня, 14 ноября, в Москве в трех городских парках открылись катки с искусственным льдом. Первые катки заработали в саду «Эрмитаж», парке «Сокольники» и в Таганском парке. Всего зимой в столице будут работать 1500 катков, сообщается на портале мэра Москвы.

В саду «Эрмитаж» и в парке «Сокольники» вход на катки платный. Работает прокат коньков. А в Таганском парке покататься можно бесплатно, но нужно иметь свои коньки.

В мэрии отметили, что катки с натуральным льдом заработают с приходом климатической зимы, когда на улице будет постоянная минусовая температура и на земле сформируется снежный покров, достаточный для заливки катков.

В ближайшие дни (16−17 ноября) в Москве откроются катки с искусственным льдом в парке Северного речного вокзала и в Измайловском парке.

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Как сообщало ИА REGNUM, большой каток с искусственным покрытием в Парке Горького откроется 22 ноября. В 2018 году каток оформят в индустриальном стиле. Павильоны катка будут напоминать фабричные цеха, их оформят в черном, зеленом и красном цветах.

Подробнее: Парки Москвы откроют зимний сезон 22 ноября

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