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Французский футболист ответил на высказывание Трампа: «Не волнуйся, брат!»

Общество

Футболист отреагировал на сообщение Трампа в Twitter, что «Францию надо снова сделать великой»

Париж, 14 ноября 2018, 15:25 — REGNUM  Защитник французской футбольной команды Бенжамин Менди отреагировал на заявления президента США в Twitter в адрес главы Франции Эммануэля Макрона, сообщает Le Figaro.

Президент США Дональд Трамп написал в Twitter, что «Францию надо снова сделать великой», вопреки низкому рейтингу президента Макрона.

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Французский футболист Бенжамин Менди по-своему ответил на провокацию. Он опубликовал сначала первое ироническое сообщение в адрес Трампа, написав «Не волнуйся, брат!». Маленькая фраза сопровождалась двумя звездами, символизирующими титулы чемпионов мира. В социальной сети этим твитом поделились более 15 тыс. раз.

Второе сообщение спортсмен адресовал Эммануэлю Макрону, написав «Я забочусь о тебе».

Напомним, Бенжамин Менди был не единственным спортсменом, кто ответил на сообщение Дональда Трампа. Французский легкоатлет Кевин Майер написал: «Мы над этим работаем, дорогой Дональд».

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