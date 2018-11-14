Воронежские чиновники оставили детей без жизненно важных лекарств

Павловск, Воронежская область, , 15:13 — REGNUM В Воронежской области двое тяжелобольных детей остались без жизненно важных лекарственных препаратов. Заместитель прокурора внес представление в правительство Воронежской области об устранении нарушений законодательства и потребовал обеспечить детей препаратами, сообщил 14 ноября ИА REGNUM старший помощник прокурора области Михаил Усов.

Семилетний мальчик и его девятилетняя сестра живут с родителями в Павловском районе области, оба наблюдаются в детской поликлинике Павловской районной больницы. В 2018 году дети проходили обследования в Российской детской клинической больнице (РДКБ) Минздрава России и Воронежской областной детской клинической больницы №1. По итогам обследований врачи рекомендовали применение лечебного питания «Тирозидон 70» или «Нутриген 70», а также препаратов урсодезоксихолиевой кислоты. Врачебной комиссией РДКБ принято решение о разрешении несовершеннолетним к индивидуальному применению по жизненным показателям препарата «нитизинон». Однако в августе этого года лечащий врач выписал рецепт только на препарат «Урсодезоксихолевая кислота», а рецепт на рекомендованное лечебное питание «Тирозидон 70» или «Нутриген 70» выписан не был. Прокуратура тогда внесла представление главному врачу. Кроме того, дети до сих пор не обеспечены и препаратом «нитизинон»: необходимость в нем не была учтена департаментом здравоохранения области при формировании бюджета на 2018 год. Пока дети получают необходимый препарат за счёт средств благотворительного фонда.

Между тем, заместитель прокурора области внес представление в правительство Воронежской области об обеспечении детей необходимыми лекарственными препаратами и привлечении виновных лиц к ответственности. В суд о признании незаконным бездействия департамента здравоохранения области в части льготного обеспечения лекарственными препаратами несовершеннолетних обратился также отец детей.

Глава областного департамента здравоохранения Александр Щукин, ранее комментируя журналистам ситуацию с дефицитом средств на обеспечение жителей льготными лекарствами, связывал ее с низкими объемами федерального финансирования: недостаток средств приходится восполнять за счет областного бюджета, что влечет, в свою очередь, дефицит средств для обеспечения лекарствами региональных льготников. Тогда Щукин отмечал, что на 2018 год прогнозируется дефицит средств на обеспечение лекарствами в регионе в сумме более 537 млн рублей.