Дагестан: мать погибшего солдата спустя 18 лет получила его орден Мужества

Махачкала, , 15:12 — REGNUM Родственники погибшего в Чечне рядового Марата Молчанова получили орден Мужества, 18 лет назад посмертно присвоенный военнослужащему. Награда была официально передана в Дагестане матери и сестре солдата, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе администрации главы и правительства республики.

В церемонии приняли участие глава Дагестана Владимир Васильев и находящийся в регионе с рабочими визитом полномочный представитель президента России в СКФО Александр Матовников.

«Ваш сын, служа в подразделении внутренних войск, до конца выполнил свой воинский долг, отдал свою жизнь за нашу Родину. Храните эту награду, гордитесь своим сыном», — сказал Матовников.

Мать военнослужащего в свою очередь поблагодарила за то, что не забыли о ней и о её сыне.

Напомним, рядовой Марат Молчанов указом президента России от 24 июня 2000 года был награждён орденом Мужества «за личное мужество и отвагу, проявленные при выполнении воинского долга в условиях, сопряжённых с риском для жизни». Однако из-за ошибки в фамилии Молчанова, официальная передача награды затянулась. Вопрос был решён только спустя 18 лет.