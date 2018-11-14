Мэр украинского города Смела: «Будет социальный взрыв, бунт»

Черкассы, Украина, , 15:12 — REGNUM В городе Смела Черкасской области будет социальный бунт и взрыв из-за отсутствия центрального отопления. Об этом 14 ноября в эфире одного из украинских телеканалов заявил мэр Смелы Алексей Цибко.

«Меня наделили полномочиями, сегодня я буду общаться с главой правительства. Но если решение не будет принято в ту или иную сторону, будет социальный взрыв, бунт», — сказал Цибко.

Он сообщил, что в городе из-за чрезвычайной ситуации закрыты школы, детсады и больница. Больных эвакуировали машинами «скорой помощи» в другие больницы региона.

«Вчера закрыли и больницу, поскольку проводка не выдерживает нагрузки, которую дают электрические обогреватели. Горела проводка. Вчера вечером экстренно собралась комиссия по чрезвычайным ситуациям. Мы приняли решение закрыть и городскую больницу. Вдумайтесь, больные, лежачие, 36 карет «скорой помощи» приехало из области — из Чернобая, Золотоноши и других населенных пунктов», — сказал Цибко.

Мэр рассказал, что у жителей и бюджетных организаций Смелы нет задолженности за газ и отопление. Цибко сообщил, что деньги за коммунальные услуги украла и вывела на Кипр частная фирма.

«Зубко (вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко — ИА REGNUM ) лично сказал, что включат тепло. После этого я поехал на переговоры в НАК, нам сказали брать долги на себя. Но уважаемые, 86 млн (3 млн долл) это не смелянские долги. Люди заплатили и имеют платежки. Бюджетные организации также имеют оплаченные акты выполненных работ. В чем проблема города… Частная компания взяла деньги, просто их украла и убежала на Кипр, переведя деньги. Все об этом знают, а на город нагло и тупо вешают эти 86 млн. Мы же не в 1933 году живем. Мы же живем в государстве, которое идет в Европу или куда мы идем?» — возмутился Цибко.

Он призвал правоохранительные органы вмешаться в ситуацию и найти винных.

Напомним, 13 ноября полиция Украины открыла уголовное производство по части 1 статьи 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины за срыв начала отопительного сезона в г.Смела.

Как сообщалось, 12 ноября вице-премьер-министр — министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко признал наличие проблем с запуском отопления в гг. Херсон, Кривой Рог, Смела, Коцюбинское и Шепетовка.