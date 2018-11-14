Схема линий петербургского метрополитена превратилась в «полицейскую»

Санкт-Петербург, , 16:05 — REGNUM Петербургский художник Макс Отто создал собственную версию схемы метро и разместил её в вагонах. На карте названия станций заменены отделениями полиции. Как пояснил художник изданию TJ, он организовал проект, чтобы обратить внимание на большое количество полицейских участков, но недостаточную, по его мнению, помощь правоохранителей людям.

Макс рассказал, что за свою жизнь всего дважды обращался в участковый пункт полиции: когда у него украли велосипед и когда на него напала соседская собака. В обоих случаях правоохранители ничем не смогли помочь мужчине. Художник надеется, что с помощью проекта сможет привлечь внимание к проблеме.

Схема петербургского метрополитена не впервые претерпевает изменения. Так, в 2017 году пользователь Twitter ApocalypsElf нарисовал карту метро, построенную на ассоциациях. На станции «Чёрная речка» нарисован мёртвый Пушкин, «Удельная» изображена в виде барахолки с патефоном, а «Елизаровская» — в виде стопки книг с ДК Крупской.

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