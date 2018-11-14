Время приема заявлений в полицию Алма-Аты сократилось до 15 минут

Астана, , 14:51 — REGNUM В районных отделах полиции Алма-Аты время приема заявлений граждан сократилось до 15 минут за счет внедрения сервисной системы работы, сообщает 14 ноября агентство «Казинформ».

Заместитель начальника департамента полиции города Ержан Оразбеков отметил, что за счет введения сервисной системы в три раза сократилось время приема заявлений. По его словам, также уменьшилось количество нареканий со стороны граждан.

Оразбеков добавил, что полиция Алма-Аты и центр занятости ведут переговоры по трудоустройству выпускников юридических вызов в органы внутренних дел для оказания юридической помощи гражданам.

Напомним, 24 октября в департаменте полиции Алма-Аты сообщили, что переходит на новый формат приема заявления граждан. В управлениях и отделах полиции заработала специальная группа координации по приему заявлений.

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