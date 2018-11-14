Первый кандидат заявился на конкурс по выборам мэра Ярославля

Ярославль, , 14:34 — REGNUM 14 ноября первый кандидат подал документы в конкурсную комиссию по выборам мэра Ярославля, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Им стал член «Справедливой России» Александр Бокарев. Он отмечает, что идет на конкурс именно как представитель «СР», этот вопрос обсуждался в Москве с руководством партии, и в региональном отделении.

«Руководство партии решило, что на этих выборах мы должны обозначить свою позицию. Поскольку у меня есть серьезный опыт работы и в муниципальных структурах, и в органах государственной власти, и на руководящих должностях в коммерческих организациях, меня попросили подготовить программу, которая может помочь развитию Ярославля, улучшению качества жизни людей и развитию бизнеса», — рассказал Александр Бокарев изданию ЯрНьюс.

Александр Бокарев имеет управленческий опыт: он более полугода исполнял обязанности мэра Рыбинска, был управляющим рыбинского филиала одного из крупных российских банков, директором по экономике и финансам на предприятии КБ «Луч».

Говоря о своей программе кандидата на должность мэра Ярославля, Александр Бокарев отметил, что его опыт антикризисного управления сейчас будет очень востребован в областном центре.

«Я участвовал в разработке налогового кодекса РФ, а также некоторых правительственных документов, касающихся реструктуризации долгов предприятий. В конце 90-х годов это позволило начать нормальную деятельность государству и бизнесу. Добавлю, что вместе с Александром Федоровым в постсоветский период мы привлекли в Ярославскую область самого крупного инвестора, а значит — десятки миллиардов рублей. На сегодняшний день такого опыта, наверное, нет ни у кого из кандидатов на пост мэра Ярославля», — пояснил он.

Александр Бокарев сказал, что знает, как увеличить доходную часть бюджета, причем в разы.