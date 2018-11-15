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Депутаты, молчать! Государевы чиновники против народных избранников

Общество

Мы строим заводы, а те, кто против, попали под влияние оппозиции, заявляет противникам свалки в Шиесе архангельский губернатор

Депутаты, молчать! Государевы чиновники против народных избранников
Иллюстрация: Дарья Антонова
Мусорный полигон

Котлас, Архангельская область, 15 ноября 2018, 03:05 — REGNUM  Печальный опыт депутатов Архангельской области, которые попробовали применить свои полномочия для оценки инициатив исполнительной власти, вынуждает тревожно задуматься. Готово ли государство решать собственные проблемы без учета мнения граждан, обсуждает корреспондент ИА REGNUM Игорь Свирин.

Стиль нынешнего чиновничества, подвизающегося на российской службе, становится удручающе узнаваем. За какую сферу ни возьмись, будь то реформа здравоохранения и образования, градостроение или пенсии, всюду российский народ начинает наблюдать жуткую смесь, которая создает впечатление, что в лице чиновника общество пытается говорить с кем-то, кто явно не стоит на страже его интересов. Выполнить распоряжение любой ценой, а там хоть трава не расти — вот стиль, взятый нынешними государевыми слугами. Архангелогородские народные избранники посмели поинтересоваться целесообразностью и безопасностью создания «Экотехнопарка», а в действительности — мусорной свалки, на станции Шиес в Архангельской области.

Организованный по этмоу поводу съезд депутатов подвергся невероятному давлению, включавшему запугивание, полицейские проверки и прямые вмешательства чиновников, которые постарались перехватить конференц-зал, где шла встреча депутатов. Так что же случилось в действительности, и почему инициатива депутатов вызвала такое противодействие?

Читайте статью Архангелогородцев лишают права распоряжаться своими землей и жизнью и другие публикации Игоря Свирина по экологической тематике.

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