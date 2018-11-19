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Что вы думаете о российской экологии? Новый опрос ИА REGNUM

Общество

Считают ли наши граждане экологическую проблему серьезной и актуальной и если да, то в чем именно они ее видят?

Что вы думаете о российской экологии? Новый опрос ИА REGNUM
Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия
Экологическая активистка

Москва, 19 ноября 2018, 11:17 — REGNUM  Проблемы экологии — очевидно, одни из наиболее острых в современном России. Или это отнюдь не очевидно и есть противоположное мнение — что проблема надуманна? Ведь пока одни бьют тревогу, заявляя об уже случившихся экологических катастрофах в ряде регионов, другие могут считать, что загрязнение окружающей среды сильно преувеличено, и даже если оно есть, это куда менее опасно для здоровья, чем вредные привычки.

А что думаете вы? ИА REGNUM начинает опрос, который позволит узнать отношение граждан к экологической теме. Как вы считает, насколько болезненна сейчас для России экологическая проблема в целом (и есть ли она)? А если всё действительно серьезно — то в чем причина, где главный источник вреда для экологии — в промышленных предприятиях, мусорных свалках (легальных или нелегальных), большом количестве автомобилей, в чем-то еще? Наконец, если ситуация с экологией в вашем регионе станет совсем невыносимой, каким именно способом вы готовы встать на защиту своего права на здоровую окружающую среду — от обращения в официальные структуры до активного участия в акциях протеста?

Опрос ИА REGNUM традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет участнику не просто узнать процентное соотношение приверженцев той или иной позиции, но и понять, кто они — те люди, которые разделяют ваше мнение.

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Опросы ИА REGNUM
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