Что вы думаете о российской экологии? Новый опрос ИА REGNUM

Москва, , 11:17 — REGNUM Проблемы экологии — очевидно, одни из наиболее острых в современном России. Или это отнюдь не очевидно и есть противоположное мнение — что проблема надуманна? Ведь пока одни бьют тревогу, заявляя об уже случившихся экологических катастрофах в ряде регионов, другие могут считать, что загрязнение окружающей среды сильно преувеличено, и даже если оно есть, это куда менее опасно для здоровья, чем вредные привычки.

А что думаете вы? ИА REGNUM начинает опрос, который позволит узнать отношение граждан к экологической теме. Как вы считает, насколько болезненна сейчас для России экологическая проблема в целом (и есть ли она)? А если всё действительно серьезно — то в чем причина, где главный источник вреда для экологии — в промышленных предприятиях, мусорных свалках (легальных или нелегальных), большом количестве автомобилей, в чем-то еще? Наконец, если ситуация с экологией в вашем регионе станет совсем невыносимой, каким именно способом вы готовы встать на защиту своего права на здоровую окружающую среду — от обращения в официальные структуры до активного участия в акциях протеста?

Опрос ИА REGNUM традиционно проводится на платформе STIRVOX, которая позволяет участнику не просто узнать процентное соотношение приверженцев той или иной позиции, но и понять, кто они — те люди, которые разделяют ваше мнение.

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