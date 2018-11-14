Ингушетия направит в Сирию девятую партию гуманитарной помощи

Магас, , 14:22 — REGNUM Из Ингушетии в Сирию будет направлено около 18 тонн гуманитарных грузов. Благотворительная акция приурочена ко дню рождения пророка Мухаммеда. Об этом сообщил на своей странице в Instagram глава республики Юнус-Бек Евкуров.

По его словам, всего в пострадавшие от военных действий районы Сирии будет отправлено 18 тонн грузов. Эта благотворительная акция станет уже девятой по счету. До этого подобное мероприятие проводилось к мусульманскому празднику Курбан-байрам в августе 2018 года. Жителям города Алеппо было тогда роздано около 18 тонн продуктов питания, предметов первой необходимости, одежды.

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Как сообщало ИА REGNUM, в течение последних двух лет Ингушетия не раз оказывала жителям Сирийской Арабской Республики гуманитарную помощь. Ее уже ощутили на себе жители Дамаска и Хомса. По традиции каждый раз раздача гуманитарной помощи сопровождается концертами с участием местных артистов.

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Ингушетия протянула руку помощи сирийскому народу