Центральная больница Углича направила 5 млн рублей на новое оборудование

Углич, Ярославская область, , 14:00 — REGNUM В центральную районную больницу города Углича Ярославской области поступило новое оборудование. Так, в акушерском отделении появился фетальный монитор, с помощью которого врач может проверить развитие плода у беременных, передаёт ОТР.

Обновилось и оборудование в терапевтическом отделении. Здесь установлены видеогастроскоп и колоноскоп. Они используются для диагностики заболеваний желудочно-кишечного тракта. Оба аппарата позволяют записывать видеокадры процесса обследования пациентов

Сотрудники больницы уже освоили поступившее оборудование. На его закупку медучреждение направило 5 млн рублей.

Добавим, что центральная больница Углича обслуживает весь район. Это почти 45 тысяч пациентов, а в сосудистый центр этого учреждения обращаются также жители соседних районов.