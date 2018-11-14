С фонда медстрахования Дагестана требуют более 600 млн рублей

Махачкала, , 13:31 — REGNUM Более 600 млн рублей требуют взыскать с территориального Фонда обязательного медицинского страхования Дагестана. Две организации подали соответствующие исковые заявления, сообщили ИА REGNUM 14 ноября в пресс-службе Арбитражного суда республики.

Истцами выступают ТФОМС Астраханской области и всероссийская страховая компания «МАКС-М». Первая организация заявила о взыскании пяти миллионов рублей, вторая требует 590 млн рублей для оплаты за оказанную медицинскую помощь и 12,6 млн рублей за расходы на ведение дела. Судебные заседания запланированы на ноября 2018 года.

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Напомним, что о многомиллионных долгах Дагестана по линии ФОМС в начале ноября заявил и глава республики Владимир Васильев. Политик также назвал сумму свыше 600 млн рублей, которую задолжал регион субъектам России. В частности, были названы Москва, Ставропольский край и Ростовская область.

Глава тогда признался, что региональный ФОМС, полностью разворован и на данный момент республика не имеет возможности погасить возникшие задолженности.

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Как сообщило ИА REGNUM, в настоящее время под следствием находится бывший руководитель ТФОМС Дагестана Магомед Сулейманов по подозрению в мошенничестве на сумму свыше 210 млн рублей. 12 ноября Кировский районный суд города Махачкалы в третий раз продлил ему срок ареста, на этот раз до 17 февраля 2019 года.