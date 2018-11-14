Патриарх Варфоломей поздравил Украину с «голодомором» и пообещал дать томос

Вашингтон, , 13:28 — REGNUM Константинопольский патриарх Варфоломей обратился к народу Украины в преддверии годовщины так называемого «голодомора» и пообещал дать автокефалию, сказано в обращении, опубликованном 14 ноября на официальном сайте Украинской православной церкви в США.

Варфоломей называл «голодомор» «трагическим и нечеловеческим событием 1932−1933 годов, когда множество людей погибли от умышленного и жестокого голода».

По словам Варфоломея, Константинопольский патриархат решил вмешаться в ситуацию на Украине, поскольку «многострадальный украинский народ столетиями не может решить мучающие его церковные вопросы»:

«Священный синод решил дать автокефалию многострадальной православной церкви на Украине, чтобы она также присоединилась к полноте православия в единстве и внутреннем мире», — заявил патриарх.

Отметим, обращение Варфоломея датировано 24 ноября 2018 года, то есть оно должно было появиться на сайте в день, когда на Украине официально отмечают годовщину «голодомора».

Напомним, в начале октября 2018 года Сенат США принял резолюцию о признании «голодомора» геноцидом украинского народа.

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Украинское государство повсеместно насаждает миф о том, якобы правительство СССР в начале 30-х годов целенаправленно уничтожало население Украины. За основу этого мифа взят факт голода, свирепствовавшего в стране, однако украинские пропагандисты игнорируют как то, что голод поразил разные регионы СССР, включая, к примеру, Казахстан, так и то, что нет никаких доказательств умышленного характера бедствия.

Вместо обоснованной оценки числа пострадавших от голода, украинские политики соревнуются в количестве мифических «жертв голодомора», а также финансируют флешмобы и другие развлекательные мероприятия на эту тему.

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