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В Законодательное собрание Петербурга запустили крыс

Общество

Таким действием требуют распустить депутатов одного из муниципалитетов

В Законодательное собрание Петербурга запустили крыс
Дарья Драй © ИА REGNUM
Законодательное собрание Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 14 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  Петербуржец Илья Мохов выпустил двух крыс, приобретенных на рынке, находясь в здании Мариинского дворца, где работает Законодательное собрание Санкт-Петербурга. Видеозапись этого действа выложена 14 ноября на YouTube.

Своей акцией молодой человек хотел обратить внимание на бездействие, по его версии, муниципальных депутатов в муниципальном округе «Черная речка». Как утверждает Мохов, «от них нет никакого толка: никто не ведет прием граждан, ни одну фамилию депутата вам не назовет ни один житель — их никто не знает».

Активист требует распустить совет и провести перевыборы. «Крыс Черной речки распустить!» — написано на коробке, откуда с большой неохотой вылезли две крысы. Мохов надеется, что его требования поддержат городские депутаты.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, работающий в Мариинском дворце, об акции журналисты и сотрудники Заксобрания узнали из видеозаписи. Агентство ожидает комментария от аппарата городского парламента.

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Политическая жизнь Санкт-Петербурга
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