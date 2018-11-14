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В Казахстане потребовали отменить оптимизацию дополнительного образования

Общество

Дополнительные учреждения образования Астаны охватывают лишь 22% школьников

Астана, 14 ноября 2018, 13:00 — REGNUM  Депутат Мажилиса парламента Казахстана Ирина Смирнова направила обращение к председателю правительства республики Бакытжану Сагинтаеву с просьбой сохранить учреждения дополнительного образования в Астане и других городах республики, сообщает 14 ноября издание Informburo.

По данным депутата, дополнительные учреждения образования Астаны охватывают лишь 22% школьников. При этом учреждения не являются убыточными и ежегодно приносят доход.

Количество учреждений дополнительного образования в Астане планируется сократить с 11 до 7. Администрация города ссылается на реформу в России. Однако Смирнова обращает внимание на то, что в российских городах охват учреждениями дополнительного образования гораздо шире, чем в Казахстане.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках нового законопроекта о статусе педагога в Казахстане предлагают снизить нагрузку на учителей с 18 до 16 часов в неделю в расчете на одну ставку.

Читайте ранее в этом сюжете: Нагрузку по ставке учителя в школах Казахстана сократят до 16 часов

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Общее образование
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