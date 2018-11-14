Кок собрать Штурмовика из тел и превратить женщину в пожилого мужчину?

Вашингтон, , 13:00 — REGNUM На YouTube-канале Wired вышла вторая серия проекта Masterminds («Вдохновители»), рассказывающая о теневых танцорах. Героями выпуска стали участники американской труппы современного танца Pilobolus, основанной в 1971 году в Дармутском колледже.

Pilobolus стали очень популярны с тех пор, как начали исполнять теневые танцы. Они выступали на Oprah Winfrey Show, снимались в рекламных роликах и даже приняли участие в церемонии вручения «Оскара» в 2007 году. Режиссеры-художники труппы Мэтт Кент и Рене Яворски рассказали, как создаются необычные танцы, кукую роль в них играет масштаб и как с помощью одежды и подручных средств создаются тени практически любых предметов.

Издание Wired подготовило для участников труппы несколько челленджей. Танцоров попросили с помощью тел создать силуэты, с которыми им никогда не приходилось работать раньше: динозавра, монстра и имперского штурмовика. Как видно из ролика, для Pilobolus это не составило большого труда.

Не менее захватывающей оказалась и первая серия проекта Masterminds, героиней которой стала бывший начальник маскировки ЦРУ Йонна Мендес. Она рассказала, как можно кардинально поменять внешность человека. Оказалось, что в первую очередь изменениям подвергаются волосы, так как это наиболее узнаваемый элемент облика. Далее, если человек носит бороду, её сбривают, если нет — могут «нарастить» волосы на лице. Благодаря различным маскирующим элементам также можно изменить овал лица, профиль и даже произношение.

Йонна Мендес отметила, что маскировка заключается не только во внешнем виде, но и в поведении человека, например, в привычке держать столовые приборы или сигарету. Не секрет, что каждый человек обладает и особенной походкой. При этом, как отметила эксперт, по манере стоять тоже можно кое-что вычислить. Так, американцы предпочитают выставлять одну ногу в сторону, тогда как европейцы обычно стоят ровно.

Помимо проекта Masterminds, на канале Wired публикуют и другие познавательные ролики. С помощью продуманных историй и видео издание исследует будущее бизнеса, технических инноваций и культуры.

Читайте ранее в этом сюжете: Фильм о коррупции в медицине Дагестана покажут на международном фестивале